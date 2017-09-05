Генпрокурор Бразилии нашел нарушения в деле, которое привело к обвинениям против Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Сделка со следствием, которая стала основанием для обвинений в адрес президента Бразилии Мишела Темера, может быть аннулирована. Соответствующее заявление сделал в понедельник генпрокурор крупнейшей южноамериканской республики Родригу Жано.

По его словам, в деле владельцев бразильской компании JBS SA появились новые обстоятельства. "Сегодня я распорядился начать расследование, касающееся возможного сокрытия информации о совершении преступлений в процессе переговоров о заключении сделки JBS SA со следствием. На прошлой неделе, а точнее в минувший четверг, Федеральной прокуратурой были получены аудиозаписи, содержание которых является очень серьезным. При анализе этого материала был обнаружен диалог между двумя фигурантами дела, в котором неподобающим образом упоминаются Генеральная прокуратура и Федеральный верховный суд", - сказал генпрокурор на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Какие именно данные о преступлениях были скрыты, Жано не сообщил, сославшись на тайну следствия. Он отметил, что все материалы направлены на рассмотрение Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии. По мнению генпрокурора, отмена сделки JBS SA со следствием не означает, что показания владельцев компании против президента не могут быть использованы в суде. При этом Жано признал, что сокрытие информации является серьезным нарушением договоренности с прокуратурой и по итогам расследования предприниматели могут оказаться в тюрьме.

Однако многие бразильские СМИ считают, что полученные данные скомпрометируют показания против президента. По мнению наблюдателей, защита Темера будет использовать сложившуюся ситуацию, чтобы заблокировать новые обвинения в адрес главы государства.

В мае бразильский холдинг J&F, владеющий крупнейшей мясоперерабатывающей компанией JBS, и Федеральная прокуратура Бразилии заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого является руководство холдинга. Согласно документу, J&F обязалась в течение 25 лет выплатить 10,3 млрд реалов (около $3,2 млрд) в качестве штрафа за применение коррупционных схем.

Ранее, в процессе переговоров о сделке со следствием, владельцы холдинга Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС республики аудиозапись, на которой президент Бразилии Мишел Темер якобы просит заплатить взятку бывшему председателю нижней палаты парламента Эдуарду Кунье, одному из главных инициаторов импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.