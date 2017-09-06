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Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против Руссефф и Лулы да Силвы

Международная панорама
6 сентября, 2:39 UTC+3

Обвинения также выдвинуты в адрес нескольких бывших министров бразильского правительства

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Экс-президенты Бразилии Дилма Руссефф и Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении обвинений в организации преступного сообщества в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

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Обвинения также выдвинуты в адрес нескольких бывших министров бразильского правительства и сенатора Глейзи Хоффман, которая является председателем левой Партии трудящихся (ПТ).

Всем фигурантам этого уголовного дела грозит от трех до восьми лет тюремного заключения. Согласно бразильскому законодательству окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд. Поскольку Хоффман является действующим членом парламента, судьбу прокурорского запроса определит высшая судебная инстанция - ФВС.

В документе, составленном Жано, говорится, что в период с 2002 по 2016 год фигуранты дела "основали и организовали структуру преступного сообщества, которое действовало во время пребывания на посту президента Лулы [да Силвы] и Дилмы Руссефф, которые сменяли друг друга на этой должности, для совершения множества преступлений, преимущественно против государственной администрации".

Речь идет о первом случае, когда Руссефф могут быть предъявлены уголовные обвинения. В августе прошлого года она была отправлена в отставку из-за сокрытия бюджетного дефицита и перераспределения средств без консультации с парламентом. Эти действия не считаются в Бразилии уголовным преступлением.

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В свою очередь Лула да Силва уже является фигурантом шести уголовных дел. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.

По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в президенты на выборах 2018 года.

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Персоны
Руссефф, Дилма Лула да Силва, Луис Инасиу
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