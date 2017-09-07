Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Канада может купить вместо истребителей Boeing подержанные самолеты ВВС Австралии

Международная панорама
7 сентября, 1:38 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 7, сентября. /ТАСС

Самолеты выпускались компанией McDonnell Douglas из США и поставлялись в ВВС Австралии с 1984 по 1990 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады может закупить вместо новых истребителей CF-18 Super Hornet американской компании Boeing подержанные боевые самолеты ВВС Австралии. Об этом в среду сообщила газета The Globe and Mail.

Смотрите также

"Золотой самолет" ВВС США: когда истребитель F-35 отправят в бой

По ее данным, представители канадского министерства национальной обороны в августе посещали Австралию, где обсуждали возможность приобретения истребителей австралийских ВВС F/A-18. Других подробностей возможной сделки издание не привело, как и технических подробностей указанных самолетов. F/A-18 выпускались компанией McDonnell Douglas из США и поставлялись в ВВС Австралии с 1984 по 1990 год.

Ранее Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Причиной такого решения послужило расследование, которое начало 18 мая министерство торговли США в отношении канадской компании Bombardier после обращения Boeing. Речь идет о существенном занижении цен на канадские новые самолеты CSeries.

Согласно заявлению Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

В ноябре 2016 года власти Канады объявили, что могут купить у Boeing 18 истребителей CF-18 Super Hornet. В будущем канадское правительство намерено обновить свои ВВС самолетами пятого поколения F-35 американской компании Lockheed Martin.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектов
2
El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября
3
FAZ: в Киеве раскритиковали предложение МИД ФРГ отменить санкции против РФ
4
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"
7
В Facebook заявили о незаконном распространении тысяч политических сообщений из России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама