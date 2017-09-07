СМИ: Канада может купить вместо истребителей Boeing подержанные самолеты ВВС Австралии

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады может закупить вместо новых истребителей CF-18 Super Hornet американской компании Boeing подержанные боевые самолеты ВВС Австралии. Об этом в среду сообщила газета The Globe and Mail.

По ее данным, представители канадского министерства национальной обороны в августе посещали Австралию, где обсуждали возможность приобретения истребителей австралийских ВВС F/A-18. Других подробностей возможной сделки издание не привело, как и технических подробностей указанных самолетов. F/A-18 выпускались компанией McDonnell Douglas из США и поставлялись в ВВС Австралии с 1984 по 1990 год.

Ранее Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Причиной такого решения послужило расследование, которое начало 18 мая министерство торговли США в отношении канадской компании Bombardier после обращения Boeing. Речь идет о существенном занижении цен на канадские новые самолеты CSeries.

Согласно заявлению Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

В ноябре 2016 года власти Канады объявили, что могут купить у Boeing 18 истребителей CF-18 Super Hornet. В будущем канадское правительство намерено обновить свои ВВС самолетами пятого поколения F-35 американской компании Lockheed Martin.