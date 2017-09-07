Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Выступление президента Украины Петра Порошенко с ежегодным посланием к Верховной раде не обошлось без инцидента. Несколько депутатов от оппозиции подняли над головами самодельные плакаты, демонстрируя главе государства свое отношение к его деятельности.

Так, представители радикальной партии "Самопомощь" написали на плакатах слова "коррупция - репрессии - потеря государственности" и держали их в течение практически всего выступления президента, которое, как подсчитали украинские СМИ, длилось ровно 100 минут.

В этой цифре некоторые усмотрели символ, поскольку президент завершил выступление заявлением о том, что в этом году Украина отмечает "100-летие украинской национальной революции 1917-1921 годов".