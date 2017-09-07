Киев освободит пленных ополченцев только после их помилования президентом

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украина сможет передать в провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ДНР и ЛНР) 309 пленных только после того, как президент Порошенко примет решение об их помиловании. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил руководитель объединенного центра по координации поиска и освобождения пленных, установления места нахождения без вести пропавших в районе силовой операции в Донбассе при Службе безопасности (СБУ) Юрий Качанов.

"Сначала их должна помиловать комиссия при президенте, а потом и сам президент", - сказал Качанов, отметив, что "это единственный правовой вариант решения проблемы с передачей этих людей официально".

Качанов также подчеркнул, что необходимо согласие задержанных на передачу их в ДНР и ЛНР. "Есть лица, которые категорически откажутся и не будут переданы", - добавил он.

По словам Качанова, представители республик категорически против "маленьких, узких обменов".

В среду в Минске на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы обсуждался вопрос об освобождении 309 сторонников ДНР и ЛНР и 87 украинских силовиков, однако стороны не пришли к компромиссному решению. Как отметила представитель ЛНР в рабочей группе Ольга Кобцева, камнем преткновения стала позиция украинской стороны, которая начала "делить удерживаемых лиц на категории".

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее неоднократно указывал, что главным препятствием для обмена является отсутствие на Украине закона об амнистии для тех, кто участвовал в конфликте в Донбассе на стороне провозглашенных республик. Амнистия для участников конфликта является одним из требований минских соглашений.