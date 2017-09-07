ВВС коалиции ликвидировали двух главарей ИГ в Сирии

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. ВВС возглавляемой США международной антитеррористической коалиции ликвидировали двух главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) около города Маядин на востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении штаба коалиции.
"В результате авиаудара коалиции 4 сентября были уничтожены два главаря ИГ около Маядина, Сирия, - отмечается в сообщении. - Ликвидация этих ключевых фигур ИГ нанесла удар по техническим возможностям группировки".
В частности, данные боевики были ответственны за закупки и создание взрывчатых веществ, разрабатывали планы проведения терактов. Кроме того, они занимались минированием транспортных средств и зданий, а также вооружением беспилотных летательных аппаратов и воздушной разведкой.