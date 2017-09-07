Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцев

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили обсудит с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди международные нормы, регулирующие ситуацию с лишением его украинского гражданства.

"Прилетели в Женеву встречаться с руководителем офиса международной защиты, Верховным комиссаром ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Грузия требует экстрадиции

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции Саакашвили. По словам Петухова, Киев уже начал "экстрадиционную проверку".

В 2015 году главпрокуратура Грузии уже обращалась к украинским коллегам с ходатайством об экстрадиции Саакашвили. Но Киев тогда ответил отказом - препятствием в экстрадиции экс-президента являлось его украинское гражданство.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, после чего проживал в США и на Украине.

В 2014 году в Грузии Саакашвили предъявили обвинения в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Кроме того, его обвиняют в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

Обещал вернуться

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись таким образом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. В начале августа Саакашвили появлялся на различных мероприятиях в Польше, затем в Литве и Венгрии.

Саакашвили объявил, что планирует вернуться в страну 10 сентября. Он попросил украинские власти не устраивать цирк из этого события, а неравнодушных граждан приехать на пункт пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области и поддержать его.

В свою очередь в госпогранслужбе Украины заявили, что изымут паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области, если он попытается пересечь по нему границу.