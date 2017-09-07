Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцев

Международная панорама
7 сентября, 20:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции грузинского экс-президента и бывшего главы Одесской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Czarek Sokolowski

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили обсудит с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди международные нормы, регулирующие ситуацию с лишением его украинского гражданства.

"Прилетели в Женеву встречаться с руководителем офиса международной защиты, Верховным комиссаром ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Грузия требует экстрадиции

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции Саакашвили. По словам Петухова, Киев уже начал "экстрадиционную проверку".

Читайте также новости по теме:
Лишение Саакашвили гражданства Украины
© Архип Верещагин/ТАСС

Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили

Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября

МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили

В 2015 году главпрокуратура Грузии уже обращалась к украинским коллегам с ходатайством об экстрадиции Саакашвили. Но Киев тогда ответил отказом - препятствием в экстрадиции экс-президента являлось его украинское гражданство.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, после чего проживал в США и на Украине.

В 2014 году в Грузии Саакашвили предъявили обвинения в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Кроме того, его обвиняют в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

Обещал вернуться

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись таким образом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. В начале августа Саакашвили появлялся на различных мероприятиях в Польше, затем в Литве и Венгрии.

Саакашвили объявил, что планирует вернуться в страну 10 сентября. Он попросил украинские власти не устраивать цирк из этого события, а неравнодушных граждан приехать на пункт пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области и поддержать его.

В свою очередь в госпогранслужбе Украины заявили, что изымут паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области, если он попытается пересечь по нему границу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама