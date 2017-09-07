Сирия уведомила ООН о прорыве блокады Дейр-эз-Зора

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ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Сирии уведомили ООН о прорыве блокады города Дейр-эз-Зор, который находился в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с лета 2014 года. Как сообщил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, из Дамаска пришло известие, что возобновилось дорожное сообщение в освобожденные районы Дейр-эз-Зора.
"Правительство Сирии сегодня уведомило ООН о возобновлении дорожного сообщения в некоторые части города Дейр-эз-Зор, которые были в осаде", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что почти 95 тыс. жителей города были отрезаны от внешнего мира на протяжении трех лет.
По словам представителя генсека ООН, в город уже направлена первая партия гуманитарной помощи. До сих пор, отметил он, продукты питания и другие товары первой необходимости доставлялись Дейр-эз-Зор исключительно по воздуху - сложнейшую операцию по сбросу груза с большой высоты осуществляли российские летчики по контракту с Всемирной продовольственной программы.
6 сентября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что сирийские войска одержали победу в сражении за город Дейр-эз-Зор. По его словам, этот триумф превосходит "по своей значимости и масштабу все предыдущие победы" над ИГ. В четверг заместитель командующего группировкой войск по примирению в Сирии Сергей Кураленко объявил, что в освобожденные районы Дейр-эз-Зора направлен конвой с гуманитарной помощью.