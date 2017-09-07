Трамп убежден, что мир между палестинцами и израильтянами возможен

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Шанс добиться мира между палестинцами и израильтянами есть, поскольку этого хотят обе стороны. Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
"Это самые сложные договоренности в мире. Однако это то, что может произойти. <...> Израильтяне хотят этого, палестинцы хотят этого: когда есть две группы, которые хотят, чтобы что-то случилось, могут произойти хорошие вещи. Есть шанс, что [между Израилем и Палестиной] может быть мир", - сказал он.
"Над этим работают талантливые люди. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.
Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.