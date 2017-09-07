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Трамп убежден, что мир между палестинцами и израильтянами возможен

Международная панорама
7 сентября, 22:11 дата обновления: 7 сентября, 22:44 UTC+3

По словам президента США, "когда есть две группы, которые хотят, чтобы что-то случилось, могут произойти хорошие вещи"

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Шанс добиться мира между палестинцами и израильтянами есть, поскольку этого хотят обе стороны. Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Это самые сложные договоренности в мире. Однако это то, что может произойти. <...> Израильтяне хотят этого, палестинцы хотят этого: когда есть две группы, которые хотят, чтобы что-то случилось, могут произойти хорошие вещи. Есть шанс, что [между Израилем и Палестиной] может быть мир", - сказал он.

"Над этим работают талантливые люди. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.

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Персоны
Трамп, Дональд Сабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Страны
США Кувейт Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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