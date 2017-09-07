Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Катара

Международная панорама
7 сентября, 22:16 UTC+3

Президент США выразил уверенность, что "это будет довольно легко решить"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов стать посредником в деле урегулирования конфликта Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с Катаром. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной пресс-конференции в Белом доме с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© Александр Щербак/ТАСС

СМИ: в Турции задержаны хакеры, спровоцировавшие дипломатический кризис вокруг Катара

Катар возвращает в Иран отозванного полтора года назад посла

FT: ОАЭ объявили бойкот европейским банкам в рамках экономической блокады Катара

"Я готов стать посредником. Я спрашивал у эмира ранее, чем я могу помочь ему, Саудовской Аравии и ОАЭ, с которыми у меня очень хорошие отношения, - отметил он. - Я думаю, что это будет довольно легко решить".

Он также назвал саудовского короля "своим другом". "Если я могу помочь в посреднической деятельности [с целью урегулирования кризиса в отношениях] между Катаром и, в частности, ОАЭ и Саудовской Аравией, я готов сделать это. Я думаю, что вы договоритесь довольно быстро", - заключил президент.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Трамп, Дональд Сабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Страны
ОАЭ Катар Кувейт Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
2
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
3
Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД
4
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей
5
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет
6
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
7
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама