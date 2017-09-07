Трамп заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов стать посредником в деле урегулирования конфликта Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с Катаром. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной пресс-конференции в Белом доме с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Я готов стать посредником. Я спрашивал у эмира ранее, чем я могу помочь ему, Саудовской Аравии и ОАЭ, с которыми у меня очень хорошие отношения, - отметил он. - Я думаю, что это будет довольно легко решить".

Он также назвал саудовского короля "своим другом". "Если я могу помочь в посреднической деятельности [с целью урегулирования кризиса в отношениях] между Катаром и, в частности, ОАЭ и Саудовской Аравией, я готов сделать это. Я думаю, что вы договоритесь довольно быстро", - заключил президент.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.