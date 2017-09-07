Трамп сомневается, что Асад пойдет на применение химоружия после ракетного удара США

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сомневается в том, что сирийский лидер Башар Асад пойдет на применение химического оружия после американского удара по аэродрому Шайрат. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Что касается химоружия, я с трудом могу поверить, что после того, что мы сделали в прошлый раз, Асад пойдет на это вновь. <...> Мы будем крайне разочарованы, если он применит химическое оружие", - сказал хозяин Белого дома.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 тонн химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.