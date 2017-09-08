Выступившие против Катара арабские страны не видят военного решения кризиса

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КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Кризис в отношениях с Катаром не может быть решен военным путем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении четырех государств, объявивших бойкот Дохе, - Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта.
"Военный сценарий никогда не рассматривался и не стоит на повестке дня, независимо от происходящего", - отмечается в коммюнике.
При этом в нем указывается, что Доха "не должна выдвигать предварительных условий для начала диалога". "Любой диалог должен начинаться без выдвижения каких-либо требований со стороны Дохи, - подчеркивается в заявлении, последовавшем после требований главы катарского МИД снять блокаду в качестве прелюдии для начала переговоров. - Их предварительное выдвижение свидетельствует о том, что Катар несерьезен в отказе от поддержки терроризма. Ряд арабских государств уже выступил с позиции, которая заключается в том, что Катар должен прекратить свое вмешательство в дела соседних стран и поддержку террора".