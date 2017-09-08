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Группа членов заксобрания штата Нью-Йорк в сентябре посетит Россию

Международная панорама
8 сентября, 5:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В Москве у парламентариев запланированы встречи в мэрии, а также с депутатами Мосгордумы и членами Общественной палаты

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Делегация законодательного собрания штата Нью-Йорк 14-20 сентября посетит Москву, Санкт-Петербург и Республику Татарстан. Как сообщил корреспонденту ТАСС в четверг Антон Конев, руководитель аппарата сотрудников члена законодательного собрания штата Нью-Йорк Луиса Сепульведы, который возглавит делегацию, в Москве запланированы встречи в мэрии, а также с депутатами Мосгордумы и членами Общественной палаты. В Казани американские законодатели проведут встречи в Госсовете Татарстана, посетят инновационный центр и Казанский университет, а в Санкт-Петербурге встретятся в Мариинском дворце с депутатами местного Законодательного собрания.

По словам Конева, нью-йоркских парламентариев интересуют вопросы, связанные с формированием социальной политики в российских мегаполисах, участием молодежи в программах обменов, правовой защищенностью трудовых мигрантов, экологией, а также налогами, льготами и дотациями для ветеранов, пенсионеров и инвалидов.

"Наш визит приходится на непростой период отношений между нашими странами, - отметил собеседник. - Мы не сможем обсуждать те вопросы, которые относятся в США к компетенции федеральных властей, например вопросы о санкциях или о российской дипсобственности в США. Однако мы может обсуждать вопросы, касающиеся межрегиональных связей, и сделаем упор на вопросах народной дипломатии".

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