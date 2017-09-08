Мадуро обвинил США в сбое поставок лекарств в Венесуэлу

ТАСС, 8 сентября. Финансовые санкции США в отношении Венесуэлы привели к перебоям в поставках лекарств. Об этом заявил в пятницу президент республики Николас Мадуро на заседании Конституционной ассамблеи, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

По его словам, у Венесуэлы "есть деньги на лекарства", но она не может ими воспользоваться. Citibank отказался принимать средства Венесуэлы, необходимые для импорта 300 тыс. доз инсулина", - отметил глава государства.

"Я возлагаю ответственность за лекарственную блокаду на [президента США] Дональда Трампа и [спикера парламента Венесуэлы] Хулио Борхеса", - добавил Мадуро. "Слава богу, у нас в мире есть друзья, и мы заказали в других странах, которые я не буду называть, так что инсулин уже находится на пути в Венесуэлу", - отметил президент.

По его словам, санкций США также привели к тому, что Венесуэла не получила партию продуктов питания, а министерство спорта республики не смогло купить билеты местным атлетам.

Президент США Дональд Трамп 25 августа подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и PDVSA. Венесуэльская оппозиция, которой принадлежит большинство в парламенте, выпустила заявление, в котором поддержала санкции и призвала международное сообщество ограничить деловые контакты с Каракасом.