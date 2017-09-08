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МИД Великобритании: Евросоюзу не следует отталкивать Турцию

Международная панорама
8 сентября, 11:04 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 8, сентября. /ТАСС

При этом глава британской дипломатии Борис Джонсон отметил, что "все страны ЕС, включая Великобританию, серьезно обеспокоены правами человека в Турции"

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ТАЛЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не должен отталкивать Турцию, заявил в пятницу глава британской дипломатии Борис Джонсон на полях неформального саммита глав МИД ЕС в Таллине.

"Я думаю, мы не должны отталкивать Турцию. Турция - большая, стратегически важная страна для всех нас", - сказал он.

При этом, добавил Джонсон, "все страны ЕС, включая Великобританию, серьезно обеспокоены правами человека в Турции, отношению к сотрудникам Amnesty International, журналистам".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье во время предвыборных теледебатов заявила, что не видит для Турции места в составе Евросоюза. Эту мысль она развила во вторник, выступая в Бундестаге. Там канцлер сообщила о том, что возможное прекращение переговоров о присоединении Турции к ЕС может быть вынесено на обсуждение на предстоящем евросаммите, который должен пройти в Брюсселе в октябре. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер в тот же день заявил о том, что руководство его страны также не считает возможным продолжение переговоров с Анкарой.

Неформальная встреча министров обороны и иностранных дел стран ЕС проходит в Таллине 6-8 сентября.

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