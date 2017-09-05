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Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

Международная панорама
5 сентября, 11:18 UTC+3

По мнению канцлера ФРГ, Турция "все дальше уходит с пути норм правового государства"

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

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"Я предложу на следующем саммите ЕС обсудить будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос о том, чтобы отложить или прекратить переговоры [о вступлении в сообщество]", - сказала она.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что страны - члены ЕС должны проявлять по этому вопросу сплоченность. "Было бы странно, если бы мы в Европейском союзе рассорились бы перед глазами [президента Тайипа] Эрдогана", - сказала Меркель.

Она отметила, что "развитие событий в Турции вызывает серьезную озабоченность". По ее словам, страна "все дальше и все быстрее уходит с пути норм правового государства".

Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что очередное заседание лидеров стран ЕС запланировано на октябрь.

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Персоны
Меркель, Ангела Эрдоган, Реджеп Тайип
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