Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

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БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
"Я предложу на следующем саммите ЕС обсудить будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос о том, чтобы отложить или прекратить переговоры [о вступлении в сообщество]", - сказала она.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что страны - члены ЕС должны проявлять по этому вопросу сплоченность. "Было бы странно, если бы мы в Европейском союзе рассорились бы перед глазами [президента Тайипа] Эрдогана", - сказала Меркель.
Она отметила, что "развитие событий в Турции вызывает серьезную озабоченность". По ее словам, страна "все дальше и все быстрее уходит с пути норм правового государства".
Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что очередное заседание лидеров стран ЕС запланировано на октябрь.