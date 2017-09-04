ЕК: только страны ЕС могут решить вопрос о прекращении переговоров по членству Турции

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БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Только страны - члены Евросоюза должны решать вопрос о прекращении переговоров с Турцией по вступлению этой страны в состав сообщества. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, комментируя заявление главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о том, что он "отменил бы переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, если бы был канцлером".
"Это не Еврокомиссии решать, а странам-членам", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Схинаса, глава ЕК Жан-Клод Юнкер еще 29 августа заявил, что в настоящее время присоединение Анкары к ЕС невозможно. "Турция огромными шагами отдаляется от Европы, и это делает невозможным ее присоединение к ЕС", - процитировал он Юнкера, подчеркнув, что глава ЕК вернется к этому вопросу во время своего ежегодного выступления на пленарной сессии в Страсбурге 13 сентября.
Накануне в ФРГ прошли дебаты между канцлером и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой СДПГ Мартином Шульцем. В ходе них последний заявил, что "отменил бы переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, если бы он был канцлером". По словам Шульца, "Эрдоган продолжает ставить под вопрос все основополагающие ценности ЕС". Меркель ответила в более сдержанной манере, отметив, что "такие решения нужно принимать коллегиально на уровне ЕС".