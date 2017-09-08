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МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба

Международная панорама
8 сентября, 11:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, Гриб был задержан 25 августа и находится в СИЗО в Краснодаре

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием украинского гражданина Павла Гриба. Согласно опубликованному в пятницу заявлению украинского внешнеполитического ведомства, он был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в городе Краснодаре.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне... и требует безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение на родину", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения украинца. Прокуратура в Черниговской области возбудила уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба.

Ранее в пятницу в министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что гражданин Украины Павел Гриб их сотрудниками не задерживался, а также не обращался в милицию.

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