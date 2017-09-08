NBC: власти США планируют массовые облавы на нелегалов

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США планирует провести по всей стране облавы, которые могут затронуть по меньшей мере 8,4 тыс. иностранцев, находящихся на территории страны без надлежащих документов. Операция под названием "Мега" начнется 17 сентября и продлится пять дней, сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на три источника в правоохранительных органах Соединенных Штатов.

Согласно их сведениям, подготовка "Мега" шла в МВБ с августа. Масштаб операции частично обусловлен попыткой властей выполнить внутриведомственный план по числу выдворенных из страны нелегалов и при этом уложиться до завершения финансового года, истекающего 30 сентября. Сотрудникам министерства и иммиграционной службы США рекомендовано задерживать прежде всего взрослых, членов преступных группировок и рецидивистов.

На снисхождение могут рассчитывать прежде всего несовершеннолетние, не имевшие как судимостей, так и приводов в полицию, а также нелегалы, которые пострадали в результате урагана "Харви" в штате Техас и которые могут пострадать от надвигающегося на Флориду урагана "Ирма". Исключение будет сделано и для лиц, на которых распространялось действие программы выборочной защиты от депортации (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

Во вторник администрация президента Дональда Трампа объявила о решении отменить DACA. Как пояснил министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс, данная программа является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие полгода его администрация не предпримет никаких действий в отношении нелегальных иммигрантов, лишившихся защиты от депортации после отмены программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. "Для всех тех [лиц, находящихся на территории США по программе DACA], кто беспокоится о своем статусе, в течение шестимесячного периода: вам не о чем беспокоиться. Никаких действий!" - написал лидер североамериканского государства.

DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах Вооруженных сил США и отсутствие судимостей.

По данным телеканала Fox News, DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.

Как уточнила NBC, в США довольно часто проводятся рейды и облавы, сопровождающиеся задержанием сотен нелегалов. Но предстоящая операция может оказаться крупнейшей в современной истории страны. Согласно данным источников телекомпании, "Мега" пока находится на этапе окончательного согласования, в ходе которого могут быть внесены изменения в первоначальный план.