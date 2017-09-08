Меркель считает, что христианская культура останется определяющей для Германии

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что христианская культура будет и впредь определять развитие страны, несмотря на приток беженцев, преимущественно исповедующих ислам. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью изданию FOCUS Online.
"Эти корни, естественно, и впредь будут иметь решающее значение для нашей страны", - сказала канцлер. В то же время она напомнила, что в ФРГ проживают около 4 млн мусульман. "И они вносят вклад в наше процветание, и они сегодня, само собой разумеется, являются частью Германии и характеризуют наше общество", - отметила Меркель.
Канцлер подчеркнула, что "на всех граждан в одинаковой мере и без исключений распространяются ценности и положения Основного закона". "Они не только прописаны, но они являются основой нашего сосуществования", - подчеркнула Меркель. Одновременно она признала, что существуют трудности в деле интеграции мигрантов и над этим следует продолжить интенсивно работать.
Ранее Меркель неоднократно заявляла, что ислам является частью Германии, чем вызвала острые дискуссии в германском обществе.