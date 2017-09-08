Глава МИД Франции: СБ ООН должен выработать новую позицию по КНДР и применить санкции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен выработать новую позицию по КНДР и применить санкции. Об этом заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"То, что произошло в Северной Корее, ознаменует новый этап, в том числе это касается межконтинентальных ракет. Можно сказать, что КНДР получит в скором времени средства реагирования, используя ядерные ракеты", - отметил французский министр.

По его словам, "необходимо, чтобы СБ ООН взял на себя новые обязательства для того, чтобы у нас была определена новая позиция". "Чтобы мы могли принять соответствующие санкции для оказания давления на КНДР с тем, чтобы вернуть Северную Корею к столу переговоров, - отметил глава МИД Франции. - И об этом мы заявим в ближайшее время в ходе экстренного заседания по этому случаю".

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия разочарована действиями КНДР, нарушающими режим нераспространения ядерного оружия и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. "Ситуация вокруг Корейского полуострова вновь резко обострилась после объявленного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного взрывного устройства", - отметила дипломат. "Вызывает разочарование явное пренебрежение со стороны КНДР глобальным режимом нераспространения и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, - сказала она. - Считаем чрезвычайно опасной продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию региона с обеих сторон под предлогом обеспечения собственной безопасности".