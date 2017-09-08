Автомобиль Меркель забросали помидорами во время предвыборного мероприятия

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Противники политики Ангелы Меркель забросали помидорами автомобиль, на котором канцлер Германии подъехала к месту проведения предвыборного мероприятия. Как сообщило в пятницу агентство DPA, инцидент произошел в городе Вольгаст.

По информации агентства, возле здания, где Меркель впоследствии произнесла речь, собрались около 150 сторонников правых политических сил - "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными выкриками, отмечает агентство.

Похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Там в Меркель, которая стояла на сцене, из толпы кинули два помидора. Один из них попал канцлеру в левое бедро, другой - в ведущую встречи.