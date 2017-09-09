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Сирийская армия окружает террористов на подступах к военному аэродрому Дейр-эз-Зора

Международная панорама
9 сентября, 1:37 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 9, сентября. /ТАСС

Ранее войска освободили стратегический мост через Евфрат и значительно расширили контроль над городскими окрестностями

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БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийских войск овладели в пятницу населенным пунктом Эш-Шула и полностью очистили его от террористов. Как сообщило агентство SANA, этот городок служил форпостом боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он расположен в 22 км к юго-западу от провинциального центра Дейр-эз-Зор и стоит на шоссе, идущим из оазиса Эс-Сухна.

Во вторник бойцы Республиканской гвардии и бригады специального назначения "тигры" прорвали блокаду Дейр-эз-Зора на западном участке фронта и соединились с защитниками базы 137-го артиллерийского полка. В результате в город, осажденный более трех лет, удалось доставить свыше 900 т гуманитарных грузов.

В четверг к северо-западу от Дейр-эз-Зора войска освободили стратегический мост через Евфрат и значительно расширили контроль над городскими окрестностями. Сейчас войска продолжают операции по разблокированию военного аэродрома, где обороняются бойцы 17-й механизированной дивизии.

Как сообщило агентство, в пятницу правительственные силы заняли высоту Телль-Аллюш и преследуют остатки банд ИГ в предместье Эль-Макабир к северу от авиабазы. Одновременно сирийские ВВС и российские ВКС нанесли серию ударов по укрепленным позициям боевиков в пригородах Айяш, Бугейлия, Джнейна и Ховейджа-Сакр, а также у горы Джебель-эс-Сарда. Противник понес потери.

Дейр-эз-Зор был осажден бандами ИГ в 2014 году, его восточные районы захвачены террористами. В городе проживает сейчас 93 тыс. человек. Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком.

Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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