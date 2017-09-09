Трамп обсудил с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром борьбу с терроризмом

Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"Общество 9 сентября, 3:16
Клинтон сожалеет, что ее предвыборный штаб не отреагировал на обвинения директора ФБРМеждународная панорама 9 сентября, 3:05
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданствеПолитика 9 сентября, 2:52
Южноафриканец Андерсон впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлемаСпорт 9 сентября, 2:22
Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штатах Джорджия и НевадаПроисшествия 9 сентября, 1:15
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"Общество 9 сентября, 0:51
Успеть везде: как будет работать общественный транспорт Москвы в День городаОбщество 9 сентября, 0:50
Москва отметит 870-летний юбилей оперой в парке, театральными фестивалями и салютомОбщество 9 сентября, 0:41
Слуцкий извинился перед болельщиками "Халла" за крупное поражение от "Дерби"Спорт 9 сентября, 0:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел отдельные телефонные разговоры с первым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент подчеркнул, что единство среди арабских партнеров Соединенных Штатов имеет крайне важное значение для продвижения региональной стабильности и противодействия угрозе Ирана", - отметили представители администрации.
Трамп в ходе этих бесед также подчеркнул, что "все страны должны придерживаться своих обязательств" по уничтожению терроризма, блокированию финансированию террористических групп, а также по борьбе с экстремистской идеологией.