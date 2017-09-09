Трамп обсудил с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел отдельные телефонные разговоры с первым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул, что единство среди арабских партнеров Соединенных Штатов имеет крайне важное значение для продвижения региональной стабильности и противодействия угрозе Ирана", - отметили представители администрации.

Трамп в ходе этих бесед также подчеркнул, что "все страны должны придерживаться своих обязательств" по уничтожению терроризма, блокированию финансированию террористических групп, а также по борьбе с экстремистской идеологией.