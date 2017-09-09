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Трамп обсудил с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром борьбу с терроризмом

Международная панорама
9 сентября, 2:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что единство среди арабских партнеров Вашингтона "имеет крайне важное значение для продвижения региональной стабильности и противодействия угрозе Ирана"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел отдельные телефонные разговоры с первым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул, что единство среди арабских партнеров Соединенных Штатов имеет крайне важное значение для продвижения региональной стабильности и противодействия угрозе Ирана", - отметили представители администрации.

Трамп в ходе этих бесед также подчеркнул, что "все страны должны придерживаться своих обязательств" по уничтожению терроризма, блокированию финансированию террористических групп, а также по борьбе с экстремистской идеологией.

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Персоны
Трамп, Дональд Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
США ОАЭ Иран Катар Саудовская Аравия
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