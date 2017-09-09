В центре Лондона на демонстрацию собрались не менее 50 тыс. противников Brexit

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ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Массовая акция протеста с участием противников выхода Великобритании из ЕС началась в субботу в британской столице. Об этом информировало агентство Press Association.
В демонстрации, проследовавшей по правительственной улице Уайтхолл мимо ворот премьерской резиденции в сторону Парламентской площади, по утверждению организаторов акции, принимают участие не менее 50 тыс. человек. Главный лозунг демонстрантов гласит: "Объединяйтесь, передумывайте и отказывайтесь от Brexit".
"Я перешел от гнева к страданиям, от ярости к отчаянию. Но с тех пор, как начались переговоры по Brexit, я стал испытывать третье эмоциональное ощущение - позора. Позора за лидеров нашей страны, позора за Великобританию", - приводит агентство произнесенные перед участниками демонстрации слова бывшего министра энергетики и по делам климатических изменений Эда Дэйви, который также планирует выступить на митинге на Парламентской площади. Там к нему присоединятся и другие известные противники Brexit, включая лидера ирландской рок-группы The Boomtown Rats, политического активиста и организатора знаменитых рок-концертов Live Aid (1985) и Live 8 (2005) Боба Гелдофа.
Демонстрация и митинг приурочены к намеченному на понедельник голосованию в Палате общин по вопросу об одобрении законопроекта об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства, который также называют "биллем об отмене" или "биллем о Brexit".