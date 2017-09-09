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Трамп обсудил с Эрдоганом взаимодействие двух государств

Международная панорама
9 сентября, 20:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

Президент США подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения стабильности в ближневосточном регионе

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом взаимодействие двух стран с целью повышения стабильности в ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения стабильности в регионе", - отмечается в кратком отчете о беседе.

Никаких подробностей относительно их разговора не приводится.

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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