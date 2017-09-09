Трамп обсудил с Эрдоганом взаимодействие двух государств

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом взаимодействие двух стран с целью повышения стабильности в ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения стабильности в регионе", - отмечается в кратком отчете о беседе.

Никаких подробностей относительно их разговора не приводится.