Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением

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Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положениемМеждународная панорама 9 сентября, 20:35
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БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Адвокат из Берлина просит органы юстиции дать оценку перелетам канцлера Ангелы Меркель по стране в рамках предвыборной кампании. Как пишет в субботу Der Spiegel, истец полагает, что глава кабинета министров платит за услуги авиации Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) в разы меньше, чем положено.
Журнал со ссылкой на собственные источники указывает, что Меркель и ее окружение, пользуясь услугами Бундесвера для перемещения с одного предвыборного мероприятия к другому, платят около €500 с человека за перелет. При этом стоить услуга должна от €18 тыс. за час до €30 тыс. в зависимости от типа транспортного средства. В этой связи адвокат из Берлина, чье имя не называется, заподозрил канцлера в злоупотреблении служебным положением, указывает Der Spiegel.
По версии издания, канцлер в этом году совершила около 50 перелетов по стране, используя авиацию Бундесвера. В Христианско-демократическом союзе, который возглавляет Меркель, претензии адвоката комментировать не стали. В партии лишь указали, что придерживаются всех правил.