Bild: ИГ получила доступ к 11 тыс. незаполненных сирийских паспортов

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БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) получила доступ к 11 тысячам пустых паспортных бланков, они были заполнены и проданы. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.
Издание ознакомилось со списком, который имеется в распоряжении Федерального ведомства по уголовным делам. В перечне указаны номера поддельных документов и имена. Всего из административных учреждений на территории Сирии было похищено около 18 тыс. незаполненных паспортов, семь тысяч находятся в руках других группировок.
"Можно ожидать, что те люди, которые купили у ИГ паспорта, отправились в Европу для совершения теракта", - говорит эксперт по вопросам антитеррористической деятельности Мальте Рощински. По его словам, серийные номера, о которых пишет газета, имеются в распоряжении европейских миграционных органов.
Впрочем, как заявила Bild am Sonntag представитель немецких правоохранительных органов, "как правило" такие паспорта используются просто для въезда в Европу без каких-либо радикальных планов. Сирийские документы фактически гарантируют беженцам получение убежища в ФРГ.
За последние два года в Германию въехали по поддельным документам около 8,3 тыс. человек.