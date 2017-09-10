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Взрыв прогремел в ресторане в центре Сомали

Международная панорама
10 сентября, 15:18 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что погибли по меньшей мере шесть человек

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. По меньшей мере шесть человек погибли после того, как террорист-смертник совершил в воскресенье самоподрыв в ресторане, расположенном в городе Беледвейн (около 340 км к северу от Могадишо) в центральной части страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере шесть человек погибли, несколько получили ранения", - рассказал агентству представитель полиции майор Хусейн Осман. "Террорист-смертник, на котором был одет пояс со взрывчаткой, находился внутри ресторана, где он и привел в действие взрывное устройство", - пояснил местный старейшина Фарах Али.

Как отметает Reuters, взрыв прогремел в воскресенье днем около офиса губернатора провинции Хиран, где чиновник проводил встречу с населением и полицией.

Ответственность за нападение, продолжает агентство, взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб". "Мы стоим за нападением на штаб-квартиру губернатора Хиран. Есть жертвы", - указал в своем сообщении представитель боевого крыла организации Абдиазиз Абу Мусаба.

С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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