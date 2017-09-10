Reuters: в лагере в Ираке находятся 1,4 тыс. членов семей предполагаемых боевиков ИГ

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ТАСС, 10 сентября. Власти Ирака разместили 1,4 тыс. жен и детей предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в лагере к югу от города Мосул на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.
По его информации, среди размещенных в лагере людей есть выходцы из России, Турции, Средней Азии и стран Европы. Большинство из них прибыло в лагерь 30 августа. По словам представителя иракской разведки, в настоящий момент идет проверка национальной принадлежности размещенных в лагере лиц, так как многие женщины не имели при себе документы.
Представитель службы безопасности заявил, что власти страны пытаются найти безопасное место для семей, пока проводятся переговоры с посольствами об их возвращении домой. В настоящий момент семьям запрещено покидать лагерь, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что гуманитарные работники и власти обеспокоены напряженностью между иракцами, которые потеряли свои дома и также размещены в лагере и вновь прибывшими семьями предполагаемых боевиков ИГ.
Иракские войска установили полный контроль над Талль-Афаром 26 августа. 30 августа им удалось отбить его крупный пригород Эль-Аядия, куда отступили радикалы, и фактически освободить от ИГ всю провинцию Найнава. О захвате ее столицы и бывшего главного оплота радикалов в стране - Мосула - было официально объявлено 10 июля.