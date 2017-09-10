Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: в лагере в Ираке находятся 1,4 тыс. членов семей предполагаемых боевиков ИГ

Международная панорама
10 сентября, 20:04 UTC+3 ТАСС

По информации агентства, среди размещенных в лагере на севере страны людей есть выходцы из России, Турции, Средней Азии и стран Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Власти Ирака разместили 1,4 тыс. жен и детей предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в лагере к югу от города Мосул на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По его информации, среди размещенных в лагере людей есть выходцы из России, Турции, Средней Азии и стран Европы. Большинство из них прибыло в лагерь 30 августа. По словам представителя иракской разведки, в настоящий момент идет проверка национальной принадлежности размещенных в лагере лиц, так как многие женщины не имели при себе документы.

Представитель службы безопасности заявил, что власти страны пытаются найти безопасное место для семей, пока проводятся переговоры с посольствами об их возвращении домой. В настоящий момент семьям запрещено покидать лагерь, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что гуманитарные работники и власти обеспокоены напряженностью между иракцами, которые потеряли свои дома и также размещены в лагере и вновь прибывшими семьями предполагаемых боевиков ИГ.

Иракские войска установили полный контроль над Талль-Афаром 26 августа. 30 августа им удалось отбить его крупный пригород Эль-Аядия, куда отступили радикалы, и фактически освободить от ИГ всю провинцию Найнава. О захвате ее столицы и бывшего главного оплота радикалов в стране - Мосула - было официально объявлено 10 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Польские пограничники пропустили Саакашвили
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Юлия Латынина покинула Россию
5
Ураган "Ирма" обрушился на юг Флориды, один человек погиб
6
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
7
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама