Reuters: в лагере в Ираке находятся 1,4 тыс. членов семей предполагаемых боевиков ИГ

ТАСС, 10 сентября. Власти Ирака разместили 1,4 тыс. жен и детей предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в лагере к югу от города Мосул на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По его информации, среди размещенных в лагере людей есть выходцы из России, Турции, Средней Азии и стран Европы. Большинство из них прибыло в лагерь 30 августа. По словам представителя иракской разведки, в настоящий момент идет проверка национальной принадлежности размещенных в лагере лиц, так как многие женщины не имели при себе документы.

Представитель службы безопасности заявил, что власти страны пытаются найти безопасное место для семей, пока проводятся переговоры с посольствами об их возвращении домой. В настоящий момент семьям запрещено покидать лагерь, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что гуманитарные работники и власти обеспокоены напряженностью между иракцами, которые потеряли свои дома и также размещены в лагере и вновь прибывшими семьями предполагаемых боевиков ИГ.

Иракские войска установили полный контроль над Талль-Афаром 26 августа. 30 августа им удалось отбить его крупный пригород Эль-Аядия, куда отступили радикалы, и фактически освободить от ИГ всю провинцию Найнава. О захвате ее столицы и бывшего главного оплота радикалов в стране - Мосула - было официально объявлено 10 июля.