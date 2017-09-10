СМИ: в Египте начались первые с 2009 года совместные с США военные учения "Яркая звезда"

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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Первые за последние восемь лет совместные египетско-американские военные учения под кодовым названием "Яркая звезда - 2017" (Bright Star - 2017) начались в воскресенье на базе имени Мухаммеда Нагиба вблизи города Александрия. Как передает новостной портал Al-Youm Al-Sabia, маневры армейских подразделений продлятся до 20 сентября.
Предполагается, что в этом году в них будут задействованы мотострелковые части сухопутных войск двух стран, а также ВМС и ВВС Египта. Совместная группировка проведет максимально приближенные к боевым тренировки под руководством единого командного центра с новейшими системами управления и контроля, а также отработает методы взаимодействия спецподразделений по борьбе с терроризмом, в том числе в условиях города и жилых районов.
В 1981-2009 гг. учения "Яркая звезда" традиционно проходили раз в два года, считались крупнейшими на Ближнем Востоке, а участие в них принимали контингенты и наблюдатели из ряда других государств. В 2011 году было решено не проводить их из-за политической нестабильности в Египте после ухода с поста экс-президента Хосни Мубарака на волне народных выступлений во время "революции 25 января". В 2013 году занимавший в то время пост президента США Барак Обама заявил, что Вашингтон принял решение отменить маневры ввиду эскалации насилия в арабской стране вслед за свержением ставленника исламистов Мухаммеда Мурси.
Как сообщала ранее телекомпания CNN, в этом году в "Яркой звезде" будет задействовано относительно небольшое число военнослужащих США - около 200 человек. В 2009 году в них принимали участие около 1,3 тыс. американских солдат.
В текущем году военные маневры проходят на фоне заметных осложнений между Каиром и Вашингтоном. Они вновь возникли после того, как последний из-за отсутствия "прогресса в сфере защиты прав человека" в Египте не исключил в конце августа вероятности сокращения выделяемой Каиру ежегодно военно-экономической помощи, которую США оказывают с 1979 года после заключения мирного договора с Израилем. Власти АРЕ позднее заявили, что сожалеют об этом решении и "рассматривают данный шаг как недооценку стратегического характера отношений между двумя странами".