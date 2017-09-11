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В Польше ситуацию с Саакашвили считают внутренней политической игрой

Международная панорама
11 сентября, 11:37 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 11, сентября. /ТАСС

Польша не является участником этой ситуации, подчеркнул глава МИД страны Витольд Ващиковский

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ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польша считает ситуацию с пересечением украинской границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили внутренним делом Украины и не вмешивается в нее. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский в утренней программе Польского телевидения.

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"Дело Саакашвили - внутренняя политическая игра Украины", - сказал он, добавив, что Польша не является участником этой ситуации.

Ранее в понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Ващиковский, Витольд Саакашвили, Михаил Николаевич
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