В Польше ситуацию с Саакашвили считают внутренней политической игрой

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польша считает ситуацию с пересечением украинской границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили внутренним делом Украины и не вмешивается в нее. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский в утренней программе Польского телевидения.

"Дело Саакашвили - внутренняя политическая игра Украины", - сказал он, добавив, что Польша не является участником этой ситуации.

Ранее в понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.