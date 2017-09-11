В Польше ситуацию с Саакашвили считают внутренней политической игрой

Глава ВЭБ: искусственный интеллект может заменить водителей через 20 летЭкономика и бизнес 11 сентября, 11:35
Шойгу в письме де Мистуре призвал ООН нарастить объемы гуманитарной помощи в СирииОбщество 11 сентября, 11:24
Носов: баскетболисты РФ в матче с хорватами показали лучшую игру за последние годыСпорт 11 сентября, 11:23
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в МосквеПолитика 11 сентября, 11:17
Польша выдвинула фильм Холланд "След зверя" кандидатом на премию "Оскар"Культура 11 сентября, 11:16
Тарасова: прокаты в Сочи стали для фигуристов сочинением на тему "Как я провел лето"Спорт 11 сентября, 11:11
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольненияМеждународная панорама 11 сентября, 11:00
Социальные объекты в Новосибирске начали подключать к отоплениюСибирь 11 сентября, 10:58
Президент Азербайджана помиловал блогера Александра ЛапшинаМеждународная панорама 11 сентября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польша считает ситуацию с пересечением украинской границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили внутренним делом Украины и не вмешивается в нее. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский в утренней программе Польского телевидения.
"Дело Саакашвили - внутренняя политическая игра Украины", - сказал он, добавив, что Польша не является участником этой ситуации.
Ранее в понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.