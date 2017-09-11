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Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"

Международная панорама
11 сентября, 9:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Украины подчеркнул, что причастные к организации "прорыва" Саакашвили должны понести ответственность

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© EPA/OLIVIER HOSLET

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Силовой прорыв украинской границы с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в результате которого пострадали 17 представителей полиции и погранслужбы, является атакой политиков против государственности. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"То, что произошло в воскресенье в "Шегинях", - это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности", - написал глава правительства. Он подчеркнул, что причастные к организации "прорыва" Саакашвили должны понести ответственность.

В то же время на фоне событий на границе с участием Саакашвили Гройсман призвал политиков "не раскручивать маховик разрушения и хаоса" на Украине и "бороться не за власть, а за государство".

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Гройсман, Владимир Борисович Саакашвили, Михаил Николаевич
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