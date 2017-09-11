Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Силовой прорыв украинской границы с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в результате которого пострадали 17 представителей полиции и погранслужбы, является атакой политиков против государственности. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"То, что произошло в воскресенье в "Шегинях", - это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности", - написал глава правительства. Он подчеркнул, что причастные к организации "прорыва" Саакашвили должны понести ответственность.

В то же время на фоне событий на границе с участием Саакашвили Гройсман призвал политиков "не раскручивать маховик разрушения и хаоса" на Украине и "бороться не за власть, а за государство".