Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Силовой прорыв украинской границы с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в результате которого пострадали 17 представителей полиции и погранслужбы, является атакой политиков против государственности. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.
"То, что произошло в воскресенье в "Шегинях", - это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности", - написал глава правительства. Он подчеркнул, что причастные к организации "прорыва" Саакашвили должны понести ответственность.
В то же время на фоне событий на границе с участием Саакашвили Гройсман призвал политиков "не раскручивать маховик разрушения и хаоса" на Украине и "бороться не за власть, а за государство".