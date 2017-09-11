Генпрокурор Украины: организаторы прорыва Саакашвили на границе понесут наказание

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все причастные к незаконному пересечению границы Михаилом Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" понесут наказание.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, способствовал им советами или действиями, и это будет сделано, как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий", - сказал он.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко также выступила с резким осуждением действий соратников Саакашвили по прорыву границы.

"Сегодняшнее событие - это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая государственную границу", - написала она в Facebook.

Кроме того, за незаконное пересечение украинской границы Саакашвили был внесен в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". "Саакашвили заносим в "Чистилище" за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих Погранслужбы в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины", - написал руководитель центра "Миротворец" Роман Зайцев в Facebook.

Прорыв украинской границы

Вечеров в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать.

По информации Госпогранслужбы, во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы получили телесные повреждения. В ведомстве добавили, что по факту нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы пункту пропуска "Шегини".

Вечером в воскресенье Саакашвили прибыл во Львов, где намерен встретиться с представителями своей партии для определения своих дальнейших действий.