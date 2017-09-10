Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области, а также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявив о возможных провокациях на пограничном пункте "Краковец", принял решение пересечь польско-украинскую границу на поезде. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба его партии "Движение новых сил".
"Сейчас на границе собрались несколько тысяч человек, которые выступают против произвола и попыток создать диктатуру на Украине. Но там есть и провокаторы, потому мы посовещались и приняли решение во избежание провокаций пересекать границу поездом "Интерсити", сейчас мы направляемся к границе", - заявил Саакашвили журналистам на остановке в пограничном Перемышле.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сопровождает политика, в свою очередь заявила, что находится рядом с Саакашвили, "потому что с ним несправедливо поступили, лишив гражданства Украины". "Мы тут также защищаем Украину от криминальной диктатуры", - добавила она.
За день до приезда Саакашвили на пункте пропуска "Краковец" его сторонники развернули палаточный лагерь. Всего в лагере более тысячи человек и 300 палаток, они держат в руках украинские и грузинские флаги. Среди них соратники Саакашвили по партии, в том числе Давид Сакварилидзе, общественные деятели и представители других политических сил - депутаты из фракции "Самопомощь" Егор Соболев, Семен Семенченко и другие.
Акция в поддержку Саакашвили не обошлась без инцидентов. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. На границе Украины и Польши среди собравшихся появлялась и активистка движения Femen с портретами Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко, однако ее акция также была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Из-за организованного по случаю приезда Саакашвили палаточного городка на пункте пропуска с Польшей "Краковец" в очереди застряли порядка 200 автомобилей. Ранее пограничная служба рекомендовала гражданам Украины в период с 9 по 12 сентября не пересекать границу с Польшей через этот пункт пропуска, а выбирать другие маршруты.