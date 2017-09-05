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Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию

Международная панорама
5 сентября, 17:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась с запросом об аресте и выдаче бывшего главы Одесской обладминистрации

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, намерен оспаривать в суде экстрадицию в Грузию в случае запуска этой процедуры правоохранительными органами Украины. Об этом во вторник сообщил адвокат Саакашвили, бывший замгенерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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"Что нам остается, если украинская власть начнет процедуру экстрадиции? Конечно, мы обратимся в суд, через публичные методы", - сказал он в эфире "24-го телеканала". При этом Сакварелидзе добавил, что для того, чтобы экстрадировать человека, он "должен пребывать на территории Украины и защищать свои права в судах". Так что украинской стороне, считает адвокат, "в любом случае придется Саакашвили впустить на территорию страны, даже если рассматривается вопрос его экстрадиции".

О том, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и выдаче Саакашвили, сообщил ранее во вторник замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

В середине августа Главная прокуратура Грузии сообщила о направлении в Киев официальных документов на экстрадицию Саакашвили. До этого министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, которую после лишения украинского гражданства он выберет в качестве места пребывания.

Сам Саакашвили, который сейчас находится в одной из стран Европы, ранее объявлял о намерении 10 сентября вернуться на Украину.

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Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Саакашвили, Михаил Николаевич
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