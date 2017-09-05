Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, намерен оспаривать в суде экстрадицию в Грузию в случае запуска этой процедуры правоохранительными органами Украины. Об этом во вторник сообщил адвокат Саакашвили, бывший замгенерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Что нам остается, если украинская власть начнет процедуру экстрадиции? Конечно, мы обратимся в суд, через публичные методы", - сказал он в эфире "24-го телеканала". При этом Сакварелидзе добавил, что для того, чтобы экстрадировать человека, он "должен пребывать на территории Украины и защищать свои права в судах". Так что украинской стороне, считает адвокат, "в любом случае придется Саакашвили впустить на территорию страны, даже если рассматривается вопрос его экстрадиции".

О том, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и выдаче Саакашвили, сообщил ранее во вторник замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

В середине августа Главная прокуратура Грузии сообщила о направлении в Киев официальных документов на экстрадицию Саакашвили. До этого министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, которую после лишения украинского гражданства он выберет в качестве места пребывания.

Сам Саакашвили, который сейчас находится в одной из стран Европы, ранее объявлял о намерении 10 сентября вернуться на Украину.