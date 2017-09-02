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На Украине задержали брата Саакашвили и готовят к депортации

Международная панорама
2 сентября, 12:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

По мнению бывшего губернатора Одесской области, таким образом Киев пытается повлиять на него, чтобы он передумал возвращаться

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Представители МВД Украины в субботу задержали Давида Саакашвили - брата экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области. Об этом Михаил Саакашвили сообщил в Facebook.

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"Сегодня (2 сентября) на рассвете 8 представителей [главы] МВД [Арсена] Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и вывезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел вид на жительство на Украине, по-видимому, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - написал экс-президент.

Саакашвили подчеркнул, что это еще больше укрепляет его решительность "защищать Украину и украинцев от барыг и их произвола".

В тоже время бывший советник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что Давид Саакашвили был задержан за нарушение режима пребывания на Украине. "Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина".

В апреле экс-губернатор сообщил, что на основании письма Службы безопасности Украины его брату Давиду отменили вид на жительство в этой стране.

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