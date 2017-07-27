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Порошенко лишил Саакашвили гражданства по рекомендации комиссии

Международная панорама
27 июля, 11:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

В администрации президента Украины также пояснили, что "данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию"

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© AP Photo/Shakh Aivazov

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Об этом в четверг сообщили в администрации президента (АП).

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"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - цитирует сообщение администрации издание "Украинская правда".

"На основании рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", - подчеркнули в АП.

Там также пояснили, что "согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные".

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