Порошенко лишил Саакашвили гражданства по рекомендации комиссии

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Об этом в четверг сообщили в администрации президента (АП).

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - цитирует сообщение администрации издание "Украинская правда".

"На основании рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", - подчеркнули в АП.

Там также пояснили, что "согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные".