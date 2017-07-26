Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили

Футбольный "Зенит" проведет в Израиле матч Лиги Европы против клуба "Бней Иегуда"Спорт 27 июля, 0:16
"Точка кипения": в Карелии два дня обсуждали проблемы регионовЭкономика и бизнес 26 июля, 23:59
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством СаакашвилиПолитика 26 июля, 23:34
Прокофьева: российские ватерполистки сыграли достойно с американками в полуфинале ЧМСпорт 26 июля, 23:16
Тиллерсон заявил, что не собирается покидать свой постМеждународная панорама 26 июля, 23:09
Сборная России выиграла четыре золота в третий день Юношеского олимпийского фестиваляСпорт 26 июля, 22:48
Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале чемпионата мираСпорт 26 июля, 22:43
Макрон обсудил с Рианной проблемы образования в беднейших странах мираМеждународная панорама 26 июля, 22:26
Сабля затупилась: сборная России по фехтованию на ЧМ-2017 сдала лидирующие позицииСпорт 26 июля, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лишением украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "фантастической трагикомедией", свидетельствующей о "моральных качествах" ее участников. Пост на эту тему глава российского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.
"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", - отметил глава российского кабмина. "Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию", - заключил Медведев.
Он закончил пост словами Show must go on ("Шоу должно продолжаться") и сопроводил его смайликом.