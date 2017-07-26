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Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили

Политика
26 июля, 23:34 UTC+3

По словам премьера, вся ситуация является "неоспоримым свидетельством высочайших моральных качеств" ее участников

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лишением украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "фантастической трагикомедией", свидетельствующей о "моральных качествах" ее участников. Пост на эту тему глава российского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", - отметил глава российского кабмина. "Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию", - заключил Медведев.

Он закончил пост словами Show must go on ("Шоу должно продолжаться") и сопроводил его смайликом.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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