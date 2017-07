Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лишением украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "фантастической трагикомедией", свидетельствующей о "моральных качествах" ее участников. Пост на эту тему глава российского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", - отметил глава российского кабмина. "Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию", - заключил Медведев.

Он закончил пост словами Show must go on ("Шоу должно продолжаться") и сопроводил его смайликом.