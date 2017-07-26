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Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданства

Международная панорама
26 июля, 18:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Ранее о лишении Саакашвили гражданства и соответствующем указе Петра Порошенко сообщили сразу несколько украинских изданий и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук

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Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Государственная миграционная служба Украины не подтверждает и не опровергает информацию о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства, о чем ранее сообщили местные средства массовой информации.

"Мы ничего не можем сказать на этот счет и не комментируем сообщения СМИ", - сказали в среду ТАСС в управлении информационно-аналитического обеспечения.

О лишении Саакашвили гражданства и соответствующем указе президента Украины Петра Порошенко сообщили в среду сразу несколько украинских изданий и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По неофициальным источникам в администрации президента, на которые ссылается, в частности, издание "Страна", Саакашвили лишился гражданства из-за предоставления ложных сведений или фальшивых документов при его получении.

Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс- президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал политическую партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

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Саакашвили, Михаил Николаевич
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