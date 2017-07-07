Южная Осетия включила Саакашвили в список на розыск по подозрению в военных преступлениях

СУХУМ, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Южной Осетии передала Генпрокуратуре РФ список из граждан Грузии, которых в республике подозревает в совершении военных преступлений в августе 2008 года, для объявления в международный розыск. В списке значится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и грузинские военные - всего 76 человек, сообщил ТАСС в пятницу президент республики Анатолий Бибилов во время визита в Абхазию.

"Генпрокуратура Южной Осетии передала российской Генпрокуратуре списки на международный розыск. В нем Саакашвили и грузинские военные, причастные к гибели людей, всего 76 человек", - сказал он.

По его словам, Южная Осетия подготовила также документы для рассмотрения в Международном суде (Гаага), однако пока "дело не продвинулось".

"К сожалению, мы не понимаем позицию Международного суда по отношению в тем зверствам, которые учинил Михаил Саакашвили по отношению к Южной Осетии <...>", - отметил Бибилов.

Ранее генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев заявлял журналистам, что его ведомство несколько месяцев назад передало РФ данные о нескольких десятках подозреваемых в совершении военных преступлений во время агрессии в августе 2008 года. В республике по событиям августа 2008 года возбуждено уголовное дело, в нем значится более 500 эпизодов по причинению ущерба, по убийствам - более 1 тыс. эпизодов. Недавно в Южной Осетии был задержан один такой преступник, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

История вопроса

Ранее сообщалось, что после грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых убийств граждан РФ на территории Южной Осетии, а также российских миротворцев с применением запрещенных средств и методов ведения войны и участием наемников. Результатом российского расследования трагедии в Южной Осетии в августе 2008 года стали десятки томов уголовного дела.

В 2014 году в СК РФ сообщали, что Саакашвили как бывший президент Грузии обладает пожизненным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции и к уголовной ответственности может быть привлечен международным судом и судом своей страны.

Грузия тоже разыскивает Саакашвили

Вместе с тем Саакашвили объявлен в розыск и Грузией. Он был президентом этой страны с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года по ноябрь 2013 года, покинул ее за несколько дней до истечения срока своих полномочий, после отъезда проживал в США и на Украине. В мае 2015 года получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области, покинул этот пост в ноябре 2016 года.

В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения "в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили". Политику также инкриминировались "организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытие преступления, фальсификации в ходе следствия по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и растрата госсредств в 2009-2012 годах".

В связи с тем, что Саакашвили не явился в следственные органы, ему заочно были предъявлены обвинения, а в качестве меры пресечения избран арест. В декабре 2015 года президент Георгий Маргвелашвили на основании соответствующего закона подписал распоряжение о прекращении гражданства своего предшественника в связи с принятием им гражданства другого государства.

После заочного ареста Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск в Грузии, а главная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск. В Грузии Саакашвили ожидает арест.