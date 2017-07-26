Саакашвили лишили гражданства Украины после новых данных прокуратуры Грузии

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства после материалов, которые передала Украине прокуратура Грузии.

Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины и которые тот умышлено скрыл", - написал Геращенко в Facebook. По его словам, именно это было основанием для лишения.

Геращенко назвал ошибкой предоставление президентом Петром Порошенко статуса гражданина Украины Саакашвили. "Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий", - отметил парламентарий. По его мнению, вместо ежедневной работы Саакашвили "тратил время лишь на самопиар, а Украину использовал как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию".

Ранее в среду Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу Порошенко. Как прокомментировали в партии Саакашвили "Движение новых сил", это решение подтверждает, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.