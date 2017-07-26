Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили лишили гражданства Украины после новых данных прокуратуры Грузии

Международная панорама
26 июля, 21:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Экс-глава Одесской области умышленно скрыл информацию, когда получал украинское гражданство, заявил советник главы МВД Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства после материалов, которые передала Украине прокуратура Грузии.

Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Смотрите также

Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре

Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства

Минюст Грузии: Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины и которые тот умышлено скрыл", - написал Геращенко в Facebook. По его словам, именно это было основанием для лишения.

Геращенко назвал ошибкой предоставление президентом Петром Порошенко статуса гражданина Украины Саакашвили. "Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий", - отметил парламентарий. По его мнению, вместо ежедневной работы Саакашвили "тратил время лишь на самопиар, а Украину использовал как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию".

Ранее в среду Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу Порошенко. Как прокомментировали в партии Саакашвили "Движение новых сил", это решение подтверждает, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
2
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
3
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
4
Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом
5
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
6
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама