Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко исправил свою ошибку, лишив украинского гражданства Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

"Саакашвили получил наше гражданство незаконно <...> с барского плеча своего друга Порошенко, - написал он в Facebook. - Теперь его друг у него же гражданство и забрал. И правильно сделал! Ошибки надо уметь признавать и исправлять".

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как прокомментировали в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", это решение подтверждает, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал свою политическую партию.