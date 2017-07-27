Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны

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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что лишение гражданства Украины бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили негативно скажется на репутации государства в мире.
"Лишение гражданства Саакашвили - это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно", - цитирует бизнесмена телеканал "1+1".
Коломойский также добавил, что если его "когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его [Саакашвили] компании будет весьма почетным".
В среду Саакашвили указом президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Комментируя это событие бывший председатель Одесской облгосадминистрации в четверг заявил в Facebook, что он не собирается становиться беженцем и будет бороться за свое законное возвращение на Украину.
Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.