В партии Саакашвили заявили, что лишение его гражданства нарушает международные нормы

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. В партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" расценивает действия властей Украины по лишению гражданства их лидера как нарушение не только украинского, но и международного права.

"Мы еще до сих пор не имеем официального подтвержденного ответа, действительно ли Михаила Саакашвили лишили гражданства, - говорится в заявлении партии в Facebook. - Однако заявляем о незаконности таких действий и нарушении как законодательства Украины, так и международных норм".

В партии расценивают случившееся как заранее спланированную операцию, которая "воплощается именно в тот момент, когда Михаила нет в стране".

Представители политической силы также считают, что лишение гражданства будет означать крах демократии на Украине и приблизит конец нынешней власти. "Порошенко наступает на те же исторические грабли, которые являются предвестниками свержения режима", - добавили в партии.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко.

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.