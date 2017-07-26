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В партии Саакашвили заявили, что лишение его гражданства нарушает международные нормы

Международная панорама
26 июля, 23:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

В "Движении новых сил Михаила Саакашвили" расценивают случившееся как заранее спланированную операцию

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. В партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" расценивает действия властей Украины по лишению гражданства их лидера как нарушение не только украинского, но и международного права.

"Мы еще до сих пор не имеем официального подтвержденного ответа, действительно ли Михаила Саакашвили лишили гражданства, - говорится в заявлении партии в Facebook. - Однако заявляем о незаконности таких действий и нарушении как законодательства Украины, так и международных норм".

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В партии расценивают случившееся как заранее спланированную операцию, которая "воплощается именно в тот момент, когда Михаила нет в стране".

Представители политической силы также считают, что лишение гражданства будет означать крах демократии на Украине и приблизит конец нынешней власти. "Порошенко наступает на те же исторические грабли, которые являются предвестниками свержения режима", - добавили в партии.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко.

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.

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