Депутат БПП назвал решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства признаком слабости

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Решение Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили является признаком слабости. Такое мнение высказал в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - это самое глупое, что можно было придумать, признак слабости, который не красит президента Украины, - отметил он в Facebook. - Глупее была только посадка Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича".

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как прокомментировали в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", это решение подтверждает, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал свою политическую партию.