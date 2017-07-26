Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, не намерен покидать Украину. Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", опубликованном в среду еще до официального сообщения о потере гражданства.

"А ничего. Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства", - сказал он, отвечая на вопрос издания.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. В свою очередь в партии Саакашвили "Движение новых сил Михаила Саакашвили" считают, что подобное решение подтверждает то, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал свою политическую партию.