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Депутат ЕНД: лишение Саакашвили гражданства обсуждалось во время визита Порошенко в Грузию

Международная панорама
26 июля, 22:58 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 26, июля. /ТАСС

Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе не подтвердила эту информацию

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ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос лишения Михаила Саакашвили гражданства Украины "активно обсуждался" во время официального визита в Грузию президента страны Петра Порошенко 17-19 июля. Об этом заявил соратник экс-президента Грузии по партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Бежашвили.

"Это был один из важнейших вопросов во время визита президента Украины и рассматривался на встречах с властями Грузии", - указал он.

Однако парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе не подтвердила эту информацию, отметив, что этот вопрос не рассматривался.

Обращение в Страсбургский суд

Соратники Саакашвили по ЕНД уверены, что лишив Саакашвили украинского гражданства Петр Порошенко "убирает политических конкурентов".

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Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства

"Это непорядочная, вероломная форма отстранения оппонента и политического конкурента", - заявил член ЕНД, депутат парламента Роман Гоциридзе.

По его словам, "лишение гражданства Саакашвили - это грубое нарушение международных норм и Конституции Украины". "В связи с этим фактом будут использованы все правовые формы, в том числе и обращение в Страсбургский суд по правам человека", - сказал Гоциридзе.

Пока никто из правительства страны не комментирует факт лишения Саакашвили гражданства Украины. Неизвестно, будет ли грузинская сторона вновь ставить вопрос перед украинскими властями об экстрадиции экс-президента на родину.

Что же касается представители правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", то они отмечают, что Украина "опоздала с решением о лишении Саакашвили своего гражданства". "Правительство Украины с самого начала должно было учесть, что Саакашвили является обвиняемым в Грузии, и не должно было назначать его на высокие посты в Украине. Считаю, что лишение его гражданства Украины даже очень запоздало", - заявил член правящей партии Гия Жоржолиани.

Лишение Саакашвили гражданства Украины

О том, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства по указу президента Украины Петра Порошенко, стало известно в среду. Соответствующая информация была размещена на сайте Государственной миграционной службы Украины. По данным ведомства, Саакашвили лишился гражданства из-за "сознательного предоставления неправдивой информации или фальшивых документов".

Ранее в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" прокомментировали, что если информация о лишении гражданства их лидера подтвердится, то это будет значить, что президент Петр Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента Порошенко 30 мая 2015 года и в тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал политическую партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Вопрос об экстрадиции открыт

Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - в 2004-2008 и 2008 -2013 годах. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года - за пару дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили. После предоставления ему гражданства Украины (в мае 2015 года) он был лишен гражданства Грузии по решению президента страны.

В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, а в 2015 году Главпрокуратура страны обратилась к украинским коллегам с ходатайством о его экстрадиции. Главпрокуратура Украины ответила на запрос отказом - препятствием в экстрадиции экс-президента являлось его украинское гражданство. Теперь, после лишения Саакашвили гражданства Украины, ожидается, что этот вопрос вновь встанет на повестку дня.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Саакашвили, Михаил Николаевич
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