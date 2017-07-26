Депутат ЕНД: лишение Саакашвили гражданства обсуждалось во время визита Порошенко в Грузию

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ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос лишения Михаила Саакашвили гражданства Украины "активно обсуждался" во время официального визита в Грузию президента страны Петра Порошенко 17-19 июля. Об этом заявил соратник экс-президента Грузии по партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Бежашвили.
"Это был один из важнейших вопросов во время визита президента Украины и рассматривался на встречах с властями Грузии", - указал он.
Однако парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе не подтвердила эту информацию, отметив, что этот вопрос не рассматривался.
Соратники Саакашвили по ЕНД уверены, что лишив Саакашвили украинского гражданства Петр Порошенко "убирает политических конкурентов".
"Это непорядочная, вероломная форма отстранения оппонента и политического конкурента", - заявил член ЕНД, депутат парламента Роман Гоциридзе.
По его словам, "лишение гражданства Саакашвили - это грубое нарушение международных норм и Конституции Украины". "В связи с этим фактом будут использованы все правовые формы, в том числе и обращение в Страсбургский суд по правам человека", - сказал Гоциридзе.
Пока никто из правительства страны не комментирует факт лишения Саакашвили гражданства Украины. Неизвестно, будет ли грузинская сторона вновь ставить вопрос перед украинскими властями об экстрадиции экс-президента на родину.
Что же касается представители правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", то они отмечают, что Украина "опоздала с решением о лишении Саакашвили своего гражданства". "Правительство Украины с самого начала должно было учесть, что Саакашвили является обвиняемым в Грузии, и не должно было назначать его на высокие посты в Украине. Считаю, что лишение его гражданства Украины даже очень запоздало", - заявил член правящей партии Гия Жоржолиани.
О том, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства по указу президента Украины Петра Порошенко, стало известно в среду. Соответствующая информация была размещена на сайте Государственной миграционной службы Украины. По данным ведомства, Саакашвили лишился гражданства из-за "сознательного предоставления неправдивой информации или фальшивых документов".
Ранее в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" прокомментировали, что если информация о лишении гражданства их лидера подтвердится, то это будет значить, что президент Петр Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".
Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента Порошенко 30 мая 2015 года и в тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал политическую партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".
Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - в 2004-2008 и 2008 -2013 годах. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года - за пару дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили. После предоставления ему гражданства Украины (в мае 2015 года) он был лишен гражданства Грузии по решению президента страны.
В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, а в 2015 году Главпрокуратура страны обратилась к украинским коллегам с ходатайством о его экстрадиции. Главпрокуратура Украины ответила на запрос отказом - препятствием в экстрадиции экс-президента являлось его украинское гражданство. Теперь, после лишения Саакашвили гражданства Украины, ожидается, что этот вопрос вновь встанет на повестку дня.