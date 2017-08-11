На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины изымет паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, если он попытается по нему въехать в страну. Об этом в пятницу заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"Если гражданин, у которого недействителен паспорт [киевские власти считают украинский паспорт Саакашвили недействительным], появится на границе Украины, то по законодательству мы должны у него этот паспорт изъять и, соответственно, данный гражданин не пропускается на территорию Украины", - отметил Слободян, комментируя агентству "Укринформ" ситуацию вокруг Саакашвили. Другой порядок действий в данном случае, по его словам, не предусмотрен.

При этом он добавил, что Госпогранслужба "не отслеживает передвижение конкретных граждан.., если у них нет существенных проблем с законом и они не несут угрозу национальной безопасности Украины".

Слободян уточнил, что вопросы лишения гражданства определенного лица или его экстрадиции на территорию другой страны находятся в компетенции Государственной миграционной службы и Генпрокуратуры Украины.

Ранее в пятницу замгенпрокурора страны Евгений Енин заявил, что бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сможет пересечь границу Украины только при наличии соответствующей визы. При этом, по его словам, непредоставление разрешения на въезд в страну для участия в судебном расследовании по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства не является нарушением его права на справедливый суд.

26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сейчас он путешествует по странам Евросоюза и уже посетил Польшу и Литву, а в четверг прибыл в Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины. Он заявил также о своем намерении вернуться на Украину.