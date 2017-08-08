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Саакашвили сообщил, что находится в Литве

Международная панорама
8 августа, 14:33 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС/КИЕВ 8, августа. /ТАСС

По словам бывшего главы администрации Одесской области, он "поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии", а также за позицию Вильнюса по поводу лишения украинского гражданства

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© EPA/JAKUB KAMINSKI

ВИЛЬНЮС/КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства несколько дней провел в Польше, прибыл в Литву. Об этом он сообщил во вторник в Facebook.

"Всегда приятно находится в братской Литве, особенно среди друзей-основателей литовской независимости: Витаутаса Ландсбергиса, министров, членов правительства и кандидатов в президенты", - отметил он. По словам Саакашвили, он "поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии", а также за позицию Вильнюса по поводу лишения украинского гражданства.

Саакашвили заявил журналистам, что литовского гражданства добиваться не намерен, хотя еще в июне депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить ему литовское гражданство. "Спасибо за такую возможность, но я должен вернуть украинское гражданство, которого был лишен нелегально", - сказал он.

Въехал по украинскому паспорту

В Литву Саакашвили, как он сам утверждает, прибыл из Польши по украинскому паспорту, так же как до этого прилетел в Варшаву из США. На встрече с активистами "варшавского евромайдана" в польской столице он продемонстрировал украинский паспорт и сказал, что "очень им гордится". При этом он сообщил, что у него не возникало проблем ни при выезде из США, ни по прибытии в Европу.

26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как заверяет сам Саакашвили, у него было гражданство только этой страны.

Объявлен в розыск

Саакашвили объявлен Грузией в розыск. Он был президентом этой страны с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года по ноябрь 2013 года, покинул ее за несколько дней до истечения срока своих полномочий, после отъезда проживал в США и на Украине. В мае 2015 года получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области, покинул этот пост в ноябре 2016 года.

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В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения "в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили". Политику также инкриминировались "организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытие преступления, фальсификации в ходе следствия по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и растрата госсредств в 2009-2012 годах".

В связи с тем, что Саакашвили не явился в следственные органы, ему заочно были предъявлены обвинения, а в качестве меры пресечения избран арест. В декабре 2015 года президент Георгий Маргвелашвили на основании соответствующего закона подписал распоряжение о прекращении гражданства своего предшественника в связи с принятием им гражданства другого государства.

После заочного ареста Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск в Грузии, а главная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск.

Подозрение в военных преступлениях

После грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых убийств граждан РФ на территории Южной Осетии, а также российских миротворцев с применением запрещенных средств и методов ведения войны и участием наемников. Результатом российского расследования трагедии в Южной Осетии в августе 2008 года стали десятки томов уголовного дела.

В 2014 году в СК РФ сообщали, что Саакашвили как бывший президент Грузии обладает пожизненным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции и к уголовной ответственности может быть привлечен международным судом и судом своей страны.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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